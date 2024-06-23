هانى محمود: الرئيس منذ توليه منصب وزير الدفاع كان مهتمًا بدعم الأسر الأولى بالرعاية

قال الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، إن في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، كانت السمة الغالبة على سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع، هي الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف الدكتور هاني محمود خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "أتذكر موقف لا يُنسى أبدًا، عندما جاء وزير المالية حتى يأخذ موافقة مجلس الوزراء على زيادة المعاشات بنسبة 10%، فسأله وزير الدفاع عن متوسط المعاش، فقال له بأنه 1000 أو 1200، فقال له وزير الدفاع "أنت عامل كل ده عشان تدي الرجل 100 جنيه زيادة ؟! خليهم 20%، فقال له وزير المالية بأنه لا يمتلك ميزانية، فقال له بأنه من وزارة الدفاع سيعطيه الـ 10% الزيادة".

وأوضح الدكتور هاني محمود، أن الرئيس السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع هو من كان وراء زيادة الحد الأدنى والأقصى للأجور، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي في وزارة الدكتور حازم الببلاوي كانت اتجاهاته كلها "الوقوف مع الأسر الأولى بالرعاية".