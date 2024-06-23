كشفت صحيفة "دير شبيغل" أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" يعتزم تأسيس فصيل "أصحاب السيادة" في البرلمان الأوروبي، الذي سيدعو لتطبيع العلاقات مع روسيا والتخلص من هيمنة الاتحاد الأوروبي.



وبحسب ما ذكرته الصحيفة بالإشارة إلى أحد ممثلي حزب "البديل من أجل ألمانيا"، فإن الحزب الألماني يرغب في عقد اجتماع تأسيسي للفصيل الجديد في أحد مباني البرلمان يوم 27 يونيو الجاري.



وأشارت إلى أن تشكيل مثل هذا الفصيل يستوجب من حزب "البديل من أجل ألمانيا" أن يجمع 23 نائبا من سبع دول.



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بيلد أن السياسية المنتمية إلى "البديل من أجل ألمانيا" أولغا بيترسن Olga Petersen فازت بالانتخابات في هامبورغ حتى بعد انتقالها إلى روسيا مع أطفالها.



واحتل حزب "البديل من أجل ألمانيا" المرتبة الثانية في انتخابات البرلمان الأوروبي في البلاد بعد حصوله على 15.9% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات الألمانية.



وكانت قد أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن عضوة برلمان هامبورغ من حزب "البديل من أجل ألمانيا" أولغا بيترسن التي غادرت ألمانيا إلى روسيا للعيش والاستقرار خوفا على مصير أطفالها، قد نجحت أيضا في الانتخابات المحلية.



وفي السياق ذاته، كان قد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا توجد علاقة منهجية بين روسيا وحزب "البديل من أجل ألمانيا"، مشيرا إلى أن أي حزب يعبر عن وجهة نظر مغايرة في الغرب يُنظر إليه على أنه مناهض للدولة، ولسبب ما يتم إعلان الجميع على الفور عملاء للكرملين.



