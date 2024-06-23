الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كييف تكشف عدد الفارين من الخدمة العسكرية والذين يحاولون مغادرة البلاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

كشفت سلطات كييف أن أكثر من 100 شخص في سن التجنيد يحاولون يوميا اجتياز الحدود بشكل غير قانوني والدخول إلى أوروبا، وذلك للفرار من التجنيد.

وقال رئيس إدارة مراقبة الحدود إيغور ماتفيتشوك، إن "أكثر من 100 شخص يحاولون كل يوم مغادرة أوكرانيا".

وأكد ماتفيتشوك في الوقت نفسه أن الحديث يدور عن المواطنين الذين تمكنت السلطات من اعتقالهم، أو الذين أصبحوا معروفين بعد تقارير من خدمات الحدود في الدول المجاورة.

ووفقا له، فإن هنغاريا لا تقدم هذه المعلومات إلى الجانب الأوكراني، على عكس بولندا وسلوفاكيا.

وأضاف ماتفيتشوك أن المخالفين يتحملون مسؤولية إدارية في شكل غرامة.

تجدر الإشارة إلى أن قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا دخل حيز التنفيذ في 18 مايو، وهو يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وللقيام بذلك، يتعين على المعنيين الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "الحساب الإلكتروني للمجند"، ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا.

ويعتبر تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
 

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم قرية تلفيت جنوب نابلس (فيديو)

محمود الفقى: تطوير مصانع قطاع الأعمال العام فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية

للمرة الثانية في أقل من شهر.. الرصيف الأمريكي العائم في شاطئ غزة يتمزق ويصل تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)