كييف تكشف عدد الفارين من الخدمة العسكرية والذين يحاولون مغادرة البلاد

كشفت سلطات كييف أن أكثر من 100 شخص في سن التجنيد يحاولون يوميا اجتياز الحدود بشكل غير قانوني والدخول إلى أوروبا، وذلك للفرار من التجنيد.



وقال رئيس إدارة مراقبة الحدود إيغور ماتفيتشوك، إن "أكثر من 100 شخص يحاولون كل يوم مغادرة أوكرانيا".



وأكد ماتفيتشوك في الوقت نفسه أن الحديث يدور عن المواطنين الذين تمكنت السلطات من اعتقالهم، أو الذين أصبحوا معروفين بعد تقارير من خدمات الحدود في الدول المجاورة.



ووفقا له، فإن هنغاريا لا تقدم هذه المعلومات إلى الجانب الأوكراني، على عكس بولندا وسلوفاكيا.



وأضاف ماتفيتشوك أن المخالفين يتحملون مسؤولية إدارية في شكل غرامة.



تجدر الإشارة إلى أن قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا دخل حيز التنفيذ في 18 مايو، وهو يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.



وللقيام بذلك، يتعين على المعنيين الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "الحساب الإلكتروني للمجند"، ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا.



ويعتبر تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.

