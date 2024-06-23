الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينها احتفال صالون ذاكرة وطن بثورة 30 يونيو.. أجندة الدستور الثقافية

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو في أمسية جديدة من أمسيات صالون ذاكرة وطن، احدي أمسيات اليوم الأحد 23 يونيو 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

 

ذكري ثورة 30 يونيو ببيت السحيمي

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكري ثورة 30 يونيو، يحتضن بيت السحيمي، بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون ذاكرة وطن، والذي يعقد هذه الليلة تحت عنوان “الهوية”.

 

 يشارك في الاحتفالية كلا من: المؤرخ والناقد الأدبي دكتور طارق منصور أمين عام اتحاد المؤرخين العرب، والأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس ــ الكاتب والدبلوماسي سامي الزقم. ويدير الحوار الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي٠ويعقب الصالون حفل تحييه فرقة النيل للآلات الشعبية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

وفي أجندة الدستور الثقافية، أيضا، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السابعة مساء، أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية “تشابك سري”، والصادرة عن دار النوارس للنشر، للكاتبة غادة سيد، ويناقش المجموعة ويتناولها بالنقد والنقاش والتحليل، الناقد دكتور محمد عبد الحميد خليفة، وتدير اللقاء الكاتبة الناقدة دكتورة عبير يحيى.

 

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يعقد بقصر ثقافة روض الفرج، لقاء بعنوان “الإبداع والنقد المسرحي”، ويتحدث خلالها الدكتور حسام عطا، أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والقاص سمير عبد العزيز عضو نادي أدب روض الفرج.

 

وفي السابعة مساء، ينظم المركز الثقافي الهولندي عرض للفيلم الوثائقي اللبناني الطويل “قلق في بيروت”، من إخراج زكريا جابر، والفيلم ناطق باللغة العربية، وتبلغ مدة عرضه 93 دقيقة، إنتاج العام الماضي 2023، ويتناول الفيلم مدينة بيروت والأحداث التي مرت بها خلال العقدين الماضيين.

 

في ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يعرض في السابعة مساء، بمكتبة الإسكندرية، ضمن برنامج سينما الأحد، الفيلم التسجيلي “اليد الخضراء”، من إخراج جومانا مناع، إنتاج فلسطيني، وتبلغ مدة عرضه 65 دقيقة، ناطق بالعربية والعبرية.

 

يليها في الثامنة مساء، وعلي خشبة المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية أيضا، يقدم العرض المسرحي “أثر الفراشة”، من إنتاج فرقة ستديو الفرقة، كتابة وإخراج رامي نادر.

 

وفي السابعة مساء أيضا، تعقد بجمعية نقاد السينما المصريين، في مقرها الكائن 36 شارع شريف بوسط القاهرة، أمسية سينمائية بعنوان “استخدام الشريط الخام بين الحنين والتجريب في السينما”، يشارك فيها كل من، مدير التصوير عبد السلام موسى، والمخرجة هالة القوصي.

 

ويدور النقاش حول استخدام الخام في السينما بصورة عامة كما يتطرق النقاش إلى رحلتهما في صناعة فيلم "شرق 12" وإعادة إحياء الخام واكتشاف عوالم التحميض.

 

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستقبل معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، في الثامنة والنصف مساء، حفل جديد من سلسلة حفلات “وهابيات”، للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

 

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها،  قولى حاجه - لأ مش أنا اللى أبكى- قلبى بيقولى كلام- هان الود - أنت الحب - بعمرى كله حبيتك - فين طريقك فين - ياخلى القلب- أهواك. أداء سعيد عثمان، إبراهيم رمضان، هند النحاس، سارة زكى، سامح منير.

أجندة الدستور الثقافية بيت السحيمي أنشطة قطاع صندوق التنمية الثقافية خريطة فعاليات مركز الحرية للإبداع سلسلة حفلات وهابيات احتفالات ثورة 30 يونيو

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