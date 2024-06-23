هانى محمود لـ"الشاهد": السيسى تمسك بقرار حظر تملك الأجانب بسيناء رغم اعتراض الإخوان

قال الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، إن الرئيس السيسي وقت توليه منصب وزير الدفاع أصدر قرارا يحظر على الأجانب تملك الأراضي بسيناء والإخوان اعترضوا.

وأضاف الدكتور هاني محمود خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الإخوان اعترضوا وقالوا كيف لوزير الدفاع أن يصدر قرارا مثل هذا دون أن يعرض على الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن وزير الدفاع وقتها الفريق عبدالفتاح السيسي تركهم يتحدثون، ثم ضرب لهم على الطاولة وقال لهم "هذه مسؤولية الجيش.. مع احترامي للسيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء.. هذا القرار لن يُلغى.. فسكت الجميع".