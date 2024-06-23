الخارجية الروسية: أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر، بهجماتها الممنهجة ضد محطة زابوروجيه النووية ومنشآت الطاقة الأخرى.



وقالت زاخاروفا في تعليق تم نشره على موقع الوزارة: "الهجمات المنهجية التي يشنها الجيش الأوكراني على كل من محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومنشآت الطاقة الأخرى تظهر اتجاها راسخا ومتعمدا لإحداث أضرار غير مقبولة لاقتصاد روسيا وخلق مخاطر من صنع الإنسان، وحوادث يمكن أن تعرض السلامة النووية للقارة الأوروبية بأكملها للخطر".



هذا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحرمان نظام كييف من القدرة على شن هجمات على منشآت الطاقة الروسية.



وأوضحت أن ما توصلنا إليه يفيد بأن نظام زيلينسكي غير كفء البتة للتفاوض، مؤكدة أن روسيا ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضده من أجل حرمان نظام كييف من فرصة تنفيذ مثل هذه الهجمات.



وفي 19 يونيو، صرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه النووية يفغينيا ياشينا، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مدينة إنيرغودار حيث تقع محطة توليد الكهرباء، ونتيجة لذلك انقطع التيار الكهربائي عن المدينة.



وأوضحت لاحقا أن طائرات مسيرة انتحارية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية دمرت بالكامل محطة "لوتش" الفرعية، التي كانت تزود إنيرغودار والبلدات المجاورة بالطاقة.

