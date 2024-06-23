الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الروسية: أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر، بهجماتها الممنهجة ضد محطة زابوروجيه النووية ومنشآت الطاقة الأخرى.

وقالت زاخاروفا في تعليق تم نشره على موقع الوزارة: "الهجمات المنهجية التي يشنها الجيش الأوكراني على كل من محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومنشآت الطاقة الأخرى تظهر اتجاها راسخا ومتعمدا لإحداث أضرار غير مقبولة لاقتصاد روسيا وخلق مخاطر من صنع الإنسان، وحوادث يمكن أن تعرض السلامة النووية للقارة الأوروبية بأكملها للخطر".

هذا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحرمان نظام كييف من القدرة على شن هجمات على منشآت الطاقة الروسية.

وأوضحت أن ما توصلنا إليه يفيد بأن نظام زيلينسكي غير كفء البتة للتفاوض، مؤكدة أن روسيا ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضده من أجل حرمان نظام كييف من فرصة تنفيذ مثل هذه الهجمات.

وفي 19 يونيو، صرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه النووية يفغينيا ياشينا، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مدينة إنيرغودار حيث تقع محطة توليد الكهرباء، ونتيجة لذلك انقطع التيار الكهربائي عن المدينة.

وأوضحت لاحقا أن طائرات مسيرة انتحارية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية دمرت بالكامل محطة "لوتش" الفرعية، التي كانت تزود إنيرغودار والبلدات المجاورة بالطاقة.
 

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم قرية تلفيت جنوب نابلس (فيديو)

محمود الفقى: تطوير مصانع قطاع الأعمال العام فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية

للمرة الثانية في أقل من شهر.. الرصيف الأمريكي العائم في شاطئ غزة يتمزق ويصل تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)