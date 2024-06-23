الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استئناف تلقى طلبات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

محمد بحيري وكيل وزارة
محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

تبدأ مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، استئناف تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، على نتيجة امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ولمدة ٤ أيام حتى يوم الخميس الموافق ٢٧ يونيو الجاري.

إجراءات التظلمات في الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 

وصرح محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجراءات التظلمات تتضمن قيام ولي أمر الطالب بالتقدم بطلب وسداد الرسوم الخاصة بالتظلم بواقع ٣٥ جنيهًا لكل مادة، وذلك من خلال تقديم الطلب إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية وتسجيل رقم الجلوس والرقم القومي ودفع الرسوم المقررة، مضيفًا أنه تم فتح باب تلقي التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٤ ولمدة ١٥ يومًا.

الجدير بالذكر، أن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كان قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة، للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك بحضور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، حيث بلغت نسبة النجاح ٨٢.٨١٪ للإعدادية بالدور الأول.

"تعليم الإسماعيلية": لم نرصد أي تأخير في توزيع أوراق امتحان الثانوية العامة 

أكد الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن جميع اللجان وزعت أوراق امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحددة دون أي تأخير.

امتحانات الثانوية العامة 

وأوضح البحيري، أن غرفة العمليات المنعقدة في مديرية التربية والتعليم لم ترصد أي تأخير في توزيع أوراق امتحان اللغة العربية، وجميع اللجان على مستوى الجمهورية انطلقت فيها الامتحان في تمام الساعة 9 صباحًا دون أي تأخير.

وقال البحيري، إن جميع اللجان التزمت بتوزيع البابل شيت على الطلاب قبل الساعة التاسعة صباحًا بعشر دقائق، للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.

وشدد البحيري على التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الإجابة، فضلًا عن مواصلة إجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان والحرص على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

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