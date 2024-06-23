الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فبرك فيديو بأوضاع مخلة.. مباحث الإنترنت تكشف هوية شاب ابتز مسن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المعلومات والإنترنت في التوصل وكشف هوية شاب مقيم في دائرة مركز القنطرة غرب قام بابتزاز مسن بفبركة فيديو له ومطالبته بمبلغ مالي  مقابل عدم نشره الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرساله إلى عائلته وأقاربه ومعارفه وجيرانه.

المتهم أرسل فيديو مفبرك بأوضاع مخلة 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية برئاسة اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا من " أحمد.ف أ" 31 عامًا تاجر مواد غذائية مقيم الكيلو 17  قرية النصر بمركز القنطرة غرب يفيد بتضرره من أحد الأشخاص قام بابتزازه، وذلك بإرسال مقطع فيديو عن طريق موقع المحادثات الشهير الواتس آب يظهر فيه والده في وضع مخل مع إحدى الفتيات، وأنه طلب من المبلغ مبلغ مالى 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وإرساله إلى عائلته وأقاربه ومعارفه وجيرانه. 

شهادة الأهالي بحسن خلق المسن
وأكد المبلغ بأنه والده يبلغ من العمر 65 عامًا ويحظى باحترام الجميع فى منطقته ومعروف لدى الجميع بحسن الأخلاق.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4  أحوال مديرية أمن الإسماعيلية وأرفق المبلغ بالمحضر صور من المحادثات بينه وبين المشكو فى حقه، وكذلك أسطوانة محمل عليها مقطع فيديو الابتزاز.

الأمن ينجح في ضبط المتهم 
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المعلومات والإنترنت من التوصل إلى صاحب رقم التليفون وحساب الواتس، وتبين أنه لشخص يدعى "عبدالرحمن.م.إ" مواليد عام 2004 مقيم الكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية. 

وتجرى الجهات المختصة التحقيق فى الواقعة، وجارى القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة.

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