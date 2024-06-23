الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هانى محمود: الرئيس السيسى كان يتسم بالهدوء فى اجتماعات الحكومة وقت توليه وزارة الدفاع

الدكتور هاني محمود
الدكتور هاني محمود

قال الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، كان الفريق أول عبدالفتاح السيسي في وزارة هشام قنديل، وزيرًا للدفاع، كما كان في وزارة الدكتور حازم الببلاوي وزيرًا للدفاع أيضًا لكنه كان نائب رئيس الوزراء.

وأضاف الدكتور هاني محمود، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الرئيس السيسي عندما كان في حكومة الإخوان كان في منتهى الهدوء لكنه كان يقف وقفة من حديد ضد  بعض القوانين، مثل قانون تسليح الشركات الخاصة، وقانون حماية الثورة، معقبًا: "وقوفه هو واللواء أحمد جمال جعلنا لا نخشى أن نقف بكل قوة مع رفض هذه القوانين". 

وأوضح أنه عندما أصدر وزير الدفاع قرارًا بمنع تملك الأجانب للأراضي أو للبيوت في سيناء لمنع الإرهاب واعترض عليه الإخوان، وقف  وزير الدفاع وقتها  وقفة من حديد، معقبًا: "أول مرة أشوفه وهو يزعق ويضرب على الترابيزة مع الإخوان، وكان القرار تم إصداره من وزير الدفاع بمنع تملك الأجانب أراض أو بيوت". 

الشاهد برنامج الشاهد الدكتور هاني محمود الدكتور محمد الباز 39 يونيع

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