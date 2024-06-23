السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. بلجيكا تهزم رومانيا بهدفين فى ختام الجولة الثانية

بلجيكا ورومانيا
بلجيكا ورومانيا

حقق منتخب بلجيكا الفوز على نظيره الروماني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وسجل هدفي بلجيكا كلًا من يوري تيليمانس في الدقيقة الثانية وكيفن دي بروين في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وحصد المنتخب البلجيكي أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة والتي حصلت فيها كل الفرق المتواجدة على 3 نقاط لكلًا من رومانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا أيضًا، لتشتعل المنافسة في الجولة الأخيرة.

أحداث المباراة

المنتخب البلجيكي بدأ المباراة بقوة وتقدم بعد دقيقتين فقط عقب تمريرة من لوكاكو إلى تيليمانس الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت على يمين الحارس فلورين نيتا لداخل الشباك.

ماريوس مارين أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وحولها أندري بوركا برأسية قوية ولكن تصدى لها كوين كاستيلس لتمر فوق العارضة لخارج الملعب.

في الدقيقة السابعة، فوت فايس أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاة كيفين دي بروين داخل منطقة الجزاء ولكن لم يسيطر عليها الأخير وأمسك بها الحارس فلورين نيتا.

لوكاكو سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتطمت في قدم أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب.

في الدقيقة 35 بطاقة صفراء للاعب دودي لوكيباكيو بعد عرقلته للاعب دينيس دراجوس.

ماريوس مارين أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وحولها أندري بوركا برأسية قوية ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

في الدقيقة 48 فالنتين ميهايلا انطلق بالكرة من منتصف الملعب وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

لوكاكو سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتدت من جسد أحد المدافعين.

في الدقيقة 64 سجل لوكاكو هدفا لكن تم إلغائه بعد تدخل من تقنية الفيديو بداعي وجود تسلل على روميلو لوكاكو قبل تسجيل الهدف.

في الدقيقة 80 سجل دي بروين الهدف الثاني بعدما أرسل كاستيلس تمريرة طولية وصلت لكيفين دي بروين داخل منطقة الجزاء الذي سددها بقوة لتمر داخل الشباك.

في الدقيقة 85 دينيس اليبيك سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر بجوار الحارس ولكن نجح تيموثي كاستاني في تشتيت الكرة من على خط المرمى.

روميلو لوكاكو توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وسدد كرة قوية ولكن تصدى لها الحارس فلورين نيتا بثبات.
 

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