الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعى 2024

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد  طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024، حيث من المقرر أن تعلن وزارة الإسكان عن فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 اعتبارًا من يوم 30 يونيو الجاري، بالتزامن مع احتفالات الدولة بمرور 11 عامًا على ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

 1- قسيمة الزواج.

2-  شهادات الميلاد للأولاد.

3- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم على الوحدة السكنية. 

4- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

5- مستندات إثبات الدخل للمتقدم على الوحدة السكنية، ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

6- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

7- كما يمكن الاستفسار على كافة ما يخص شقق الإسكان الاجتماعى لعام 2024 من خلال الموقع الرسمى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يمكن الدخول عليه من هنا https://cservices.shmff.gov.eg/.

ويتيح هذا الموقع التقدم بالشكاوى والمقترحات، كما يتيح تحميل كراسة الشروط المطلوبة لحجز وحدات منخفضى الدخل.

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