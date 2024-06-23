هانى محمود يكشف لـ"الشاهد" كواليس عودته للحكومة بعد انتهاء عصر الإخوان (فيديو)

قال الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، إنه "بعد ثورة 30 يونيو، تواصل معي الدكتور حازم الببلاوي، وطلب مني الانضمام إلى الوزارة الجديدة، وتخيلت حينها أنني سأشغل منصب وزارة الاتصالات مرة أخرى، ولكنه أخبرني أنني سأشغل منصب وزير التنمية الإدارية، وقلت له إنني حلفت يمينًا حول عدم العودة إلى الحكومة مرة أخرى، ورد علي حينها بطريقة كوميدية: "يا سيدي صوم 3 أيام".

وأضاف "محمود"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "في اليوم التالي، تشاورت مع زوجتي بشأن عودتي إلى الحكومة، وكان لديها رؤية واضحة حول الأمر، وقالت لي حينها: "أنا لو منك أقبل، علشان تمحي الفترة اللي مسكت فيها الوزارة في فترة الإخوان"، وبالفعل اقتنعت للغاية برأيها، وتواصلت مع الدكتور حازم الببلاوي لأبلغه بجاهزيتي لتولي منصب وزارة التنمية الإدارية".