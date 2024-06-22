السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
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هاني محمود يروي لـ"الشاهد" كواليس مشاركته في ثورة 30 يونيو (فيديو)

الدكتور هاني محمود
الدكتور هاني محمود

قال الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، إنه "حين استقلت من الوزارة، جاءت لي رسالة تحذيرية من قيادات جماعة الإخوان: "طالما مش عايز تكمل معانا.. خليك في حالك"، وفي الحقيقة كنت أريد أن ابعتد عن أي إزعاج، وأبلغتهم حينها بأن الرسالة وصلت ولن أظهر في أي برامج حوارية ضدهم، وظل الوضع هكذا حتى نصف شهر يونيو 2013، وكنت أكتفي فقط برصد ما يحدث في الشارع المصري".

وأضاف محمود، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "في الوقت الذي ظهر محمد مرسي في الاحتفالية الخاصة بدعم سوريا، وحذر أحد الشيوخ التابعين للإخوان حينها من النزول في 30 يونيو، حيث كان الدخول حينها يتم بكارنيه "الحرية والعدالة" فقط، فقد كان الأمر واضحا أمام الجميع، وتواصلت معي جريدة الوطن حينها بشأن إعداد ملف صحفي عن الوزراء الذين استقالوا من حكومة الإخوان، وقررت في ذلك اليوم أن اتحدث لأول مرة عن كافة التفاصيل".

وتابع: "بعد حديثي الصحفي حول إدارة الوزارات دون احترافية في عهد الإخوان، تواصل معي قيادات الإخوان وهددوني بشكل صريح، فكنت أرى أن ثورة 30 يونيو هي إنقاذ لي من ما كانوا سيفعلونه معي، وحين شاركت في الثورة كنت في غاية السعادة بالشعب المصري، وكنت لا أريد مغادرة الميدان إلا بعد زوال حكم الإخوان".

واستكمل: "يوم 3 يوليو 2013، كنت أتابع البيان الشهير حول إقالة مرسي وإنهاء حقبة الإخوان من الإسكندرية، وكنت أشعر بقلق شديد من رد فعل هذه الجماعة الإرهابية بشأن حدوث حرب أهلية".

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