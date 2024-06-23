الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كندة علوش تكشف سبب إخفاء إصابتها بالسرطان عن الجمهور

كندة علوش
كندة علوش

قالت الفنانة السورية كندة علوش، إنها اتفقت مع زوجها الفنان عمرو يوسف، على إخفاء خبر إصابتها بسرطان الثدي.
 

وأضافت “علوش”، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "حلقات خاصة"، والمذاع عبر "يوتيوب"،  أنها لم ترد الإعلان عن مرضها لعدم إصابة الناس بقلق أو إحباطهم وأنها اختارت أن تتحدث في اللحظة التي تعطي فيها أمل للناس وتقول لكل فتاة "أرجوكي سارعي بالكشف المبكر ولا تهملي".
 

رسالة كندة للمصابات بسرطان الثدي

ووجهت رسالة للمصابات بالمرض أن تاخذ الأمر ببساطة لأنه نعمة من رب العالمين وأن تكون قوية وتقوى بمن حولها وتقوى بكل النعم التي أعطاها الله لها، لأننا في زمن أصبح به علاج لمثل هذه الأمور لان الحزن والقلق والكسرة تزيد من هذا المرض.

وأشارت إلى أن لديها مخاوف من عودة المرض إليها ثانية أو أن لا تقوى على رعاية أبنائها ولكنها تترك الأمر لرب العالمين.  

كندة علوش عمرو يوسف سرطان الثدي إخفاء إصابتها الكشف المبكر

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