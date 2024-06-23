هانى محمود لـ "الشاهد": الإخوان عرضوا مشروع قانون لتعيين نائب عام موازى

أكد الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، أن الفساد وضعف القيادات الإدارية لدى القيادات أبرز مشكلات حكومة الإخوان.

وقال هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تعرضنا لضغوط شديدة من الإخوان في الانتخابات البرلمانية بسبب رفضهم سيدات للكشف عن المنتقبات داخل اللجان".

وأضاف أن الإخوان عرضوا مشروع قانون لتعيين نائب عام مواز لقضايا تتعلق بأحداث 25 يناير بعد فشل الإطاحة بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام.

وتابع: "اللواء أحمد جمال الدين تصدي لقانون الإخوان لتسليح شركات الأمن الخاصة بهم لمنع تكوين ميليشيات لدي الجماعة".

وواصل: "كل هذه وقائع لتقديم استقالتي من حكومة الإخوان، ولكن كان هناك موقف شخصي عبر مكالمة من أحد قيادات الإخوان عبر أحداث الاتحادية، ورفضت أن يتم قطع الاتصالات عن منطقة الاتحادية".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.