الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هانى محمود لـ "الشاهد": الإخوان عرضوا مشروع قانون لتعيين نائب عام موازى

هانى محمود
هانى محمود

أكد الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، أن الفساد وضعف القيادات الإدارية لدى القيادات أبرز مشكلات حكومة الإخوان.

وقال هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تعرضنا لضغوط شديدة من الإخوان في الانتخابات البرلمانية بسبب رفضهم سيدات للكشف عن المنتقبات داخل اللجان".

وأضاف أن الإخوان عرضوا مشروع قانون لتعيين نائب عام مواز لقضايا تتعلق بأحداث 25 يناير بعد فشل الإطاحة بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام.

وتابع: "اللواء أحمد جمال الدين تصدي لقانون الإخوان لتسليح شركات الأمن الخاصة بهم لمنع تكوين ميليشيات لدي الجماعة".

وواصل: "كل هذه وقائع لتقديم استقالتي من حكومة الإخوان، ولكن كان هناك موقف شخصي عبر مكالمة من أحد قيادات الإخوان عبر أحداث الاتحادية، ورفضت أن يتم قطع الاتصالات عن منطقة الاتحادية".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان بمدينة أريحا (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الحوثيون استهدفوا 4 سفن فى ميناء حيفا الإسرائيلى بمسيرات (فيديو)

عاجل.. مسيرة تابعة للتحالف الدولى انطلقت من العراق وقصفت شاحنة مدنية في سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)