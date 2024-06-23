أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تأهل البرتغال إلى ثمن نهائى يورو 2024

علّق كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي، على تأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024.

وحقق منتخب البرتغال الفوز على تركيا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ونشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عدة صور مع لاعبي منتخب مصر وعلّق قائلًا " التأهل وضمان المركز الأول، فخورون بهذا الفريق، نحن البرتغال!".

وكان كريستيانو رونالدو قد صنع الهدف الثالث الذي سجله برونو فرنانديز.

وأصبح رونالدو هو أكثر لاعب في التاريخ صناعة للأهداف في بطولة اليورو منذ مشاركته الأولى عام 2004، كارل بوبورسكي برصيد 8 تمريرات حاسمة.

وتأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024 عقب الفوز على تركيا بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل هدفي البرتغال في الشوط الأول برناردو سيلفا في الدقيقة 21 وسامت أكايدين مدافع تركيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28 من عمر