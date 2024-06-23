الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس المشدد 15 عاما لقاتل والدته فى سمنود بالغربية

محكمة جنايات المحلة
محكمة جنايات المحلة

قضت محكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار سامح عبد الله رئيس المحكمة بالحبس المشدد ١٥ عام  لقاتل والدته بإحدى قرى سمنود بمحافظة الغربية.


كان اللواء مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول سيدة فى منتصف العقد الخامس من العمر إلى مستشفى سمنود العام مصابة بعدة حروق متنوعة فى عدد من أجزاء جسدها وعلى الفور أمر بسرعة تشكيل فريق بحث حيث أكدت التحريات أن وراء الواقعة نجل المجني عليها بسبب قيامة بطلب نقود من والدته عدة مرات ولكنها رفضت فقام بإحضار مادة كاوية وألقى بها على والدته.

المتهم قد أقدم علي  قتل والدته عايدة عبد الخالق دبور عمدا مع سبق الاصرار وبيت النية
 

 وأكدت النيابة أن المتهم قد أقدم علي  قتل والدته عايدة عبد الخالق دبور عمدا مع سبق الاصرار وبيت النية وأعد لهذه الجريمة زجاجة مليئة بمادة كاوية مستغلا مرضها الذي ألزمها الفراش قاصدا قتلها على نحو ما ثبت بالتحقيقات كما استخدم مادة حارقة بهدف سرقتها والاستيلاء على المنزل الخاص بها. 

 

وكيل النائب العام.. استشهد بوصية القرآن الكريم بالوالدين  ووصايا النبي صلي الله عليه وسلم مؤكدا أن هذا الجرم من أبشع الجرائم 

 

 وجاءت فعاليات الجلسة بافتتاح من المستشار عمرو الشريف وكيل النائب العام والذي استعرض ملابسات القضية وعرض عرضا مفصلا عن هذا الجرم غير الانساني والبعيد كل البعد عن الإنسانية والدين والأخلاق موجها رسالته لكل الابناء ورسالة خاصة للمجتمع بأكمله، مستشهدا بوصية القرآن الكريم بالوالدين، ووصايا النبي صلي الله عليه وسلم مؤكدا أن هذا الجرم من ابشع الجرائم ولا يرتكبها إلا ذئب متخفي في قناع إنسان 

 

 وطالب وكيل النائب العام بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقا علي المتهم حتى يكون عظة وعبرة لكل الخارجين على القانون وكل العاقين لوالديهم.

المحلة لقاتل والدتة قرى سمنود نجل المجنى عليها بطلب نقود سبق الإصرار زجاجة مليئة بمادة كاوية

مواد متعلقة

وصول المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول إلى محكمة جنايات القاهرة

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة تقوع بالضفة الغربية (فيديو)

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

عاجل| بعد الاجتماع مع رابطة الأندية.. الزمالك يتمسك بموقفه ويرفض خوض لقاء القمة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

خبراء: لا عودة لـ«السوق السوداء للعملة» مجددًا.. ومواردنا الدولارية تكفى احتياجاتنا الخارجية لـ3 أعوام مقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)