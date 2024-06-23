الحبس المشدد 15 عاما لقاتل والدته فى سمنود بالغربية

قضت محكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار سامح عبد الله رئيس المحكمة بالحبس المشدد ١٥ عام لقاتل والدته بإحدى قرى سمنود بمحافظة الغربية.



كان اللواء مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول سيدة فى منتصف العقد الخامس من العمر إلى مستشفى سمنود العام مصابة بعدة حروق متنوعة فى عدد من أجزاء جسدها وعلى الفور أمر بسرعة تشكيل فريق بحث حيث أكدت التحريات أن وراء الواقعة نجل المجني عليها بسبب قيامة بطلب نقود من والدته عدة مرات ولكنها رفضت فقام بإحضار مادة كاوية وألقى بها على والدته.

المتهم قد أقدم علي قتل والدته عايدة عبد الخالق دبور عمدا مع سبق الاصرار وبيت النية



وأكدت النيابة أن المتهم قد أقدم علي قتل والدته عايدة عبد الخالق دبور عمدا مع سبق الاصرار وبيت النية وأعد لهذه الجريمة زجاجة مليئة بمادة كاوية مستغلا مرضها الذي ألزمها الفراش قاصدا قتلها على نحو ما ثبت بالتحقيقات كما استخدم مادة حارقة بهدف سرقتها والاستيلاء على المنزل الخاص بها.

وكيل النائب العام.. استشهد بوصية القرآن الكريم بالوالدين ووصايا النبي صلي الله عليه وسلم مؤكدا أن هذا الجرم من أبشع الجرائم

وجاءت فعاليات الجلسة بافتتاح من المستشار عمرو الشريف وكيل النائب العام والذي استعرض ملابسات القضية وعرض عرضا مفصلا عن هذا الجرم غير الانساني والبعيد كل البعد عن الإنسانية والدين والأخلاق موجها رسالته لكل الابناء ورسالة خاصة للمجتمع بأكمله، مستشهدا بوصية القرآن الكريم بالوالدين، ووصايا النبي صلي الله عليه وسلم مؤكدا أن هذا الجرم من ابشع الجرائم ولا يرتكبها إلا ذئب متخفي في قناع إنسان

وطالب وكيل النائب العام بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقا علي المتهم حتى يكون عظة وعبرة لكل الخارجين على القانون وكل العاقين لوالديهم.