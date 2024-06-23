هانى محمود لـ"الشاهد": الفساد وضعف القيادات الإدارية أبرز مشكلات حكومة الإخوان

أكد الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، أن هناك مجموعة من قيادات حزب الحرية والعدالة طلبوا منه تعيين مساعد وزير من الجماعة فطردهم من مكتبه في وزراة الاتصالات.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الفساد وضعف القيادات الادارية لدى القيادات أبرز مشكلات حكومة الإخوان".

وأضاف: "الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 من محمد مرسي، والذي أخذ كل الصلاحيات دون رقابة، وقبلها وجدنا الاخوان يتولون مناصب قيادية في كل الوزارت وتتم لهم كل أنواع الترقيات والتوصيات والدعم، وجاء حزب الحرية والعدالة لوزارة الاتصالات وطلبوا مني أن ياخذوا قيادتهم مساعد للوزير، أو أحد أعضاء المكتب الفني، ورفضت ذلك.

وتابع: "كان الاخوان يتسللون لكل المناصب، وللحقيقة عندما نقلت الموضوع لهشام قنديل أعجب من ردي للإخوان، وقالي لي برافوا عليك هما بيحاولوا في كل الوزارت، وكان الإخوان يتسللون لكل الوزارت، حتى تسير استراتيجية الحزب مع الوزاره".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.