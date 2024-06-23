الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هانى محمود لـ"الشاهد": الفساد وضعف القيادات الإدارية أبرز مشكلات حكومة الإخوان

الدكتور هاني محمود
الدكتور هاني محمود

أكد الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، أن هناك مجموعة من قيادات حزب الحرية والعدالة طلبوا منه تعيين مساعد وزير من الجماعة فطردهم من مكتبه في وزراة الاتصالات.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الفساد وضعف القيادات الادارية لدى القيادات أبرز مشكلات حكومة الإخوان".

وأضاف: "الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 من محمد مرسي، والذي أخذ كل الصلاحيات دون رقابة، وقبلها وجدنا الاخوان يتولون مناصب قيادية في كل الوزارت وتتم لهم كل أنواع الترقيات والتوصيات والدعم، وجاء حزب الحرية والعدالة لوزارة الاتصالات وطلبوا مني أن ياخذوا قيادتهم مساعد للوزير، أو أحد أعضاء المكتب الفني، ورفضت ذلك.

وتابع: "كان الاخوان يتسللون لكل المناصب، وللحقيقة عندما نقلت الموضوع لهشام قنديل أعجب من ردي للإخوان، وقالي لي برافوا عليك هما بيحاولوا في كل الوزارت، وكان الإخوان يتسللون لكل الوزارت، حتى تسير استراتيجية الحزب مع الوزاره".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الحوثيون استهدفوا 4 سفن فى ميناء حيفا الإسرائيلى بمسيرات (فيديو)

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية على وسط مدينة غزة (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان بمدينة أريحا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)