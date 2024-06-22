السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز

هاني محمود لـ"الشاهد": وزير الشباب في عهد الإخوان كان يعد الميليشيات المسلحة

الدكتور هاني محمود
الدكتور هاني محمود

قال الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تنتمِ يوما إلى مواصفات رجال الدولة؛ لأن لديهم مشكلة كبيرة وواضحة للغاية، وهي نقص الكفاءات، وعلى سبيل المثال كان وزير الشباب والرياضة أسامة ياسين، لا يمتلك أي قدرات أو خبرات إدارية وسياسية، لكنه كان قائدا مهما للجماعة؛ كونه كان يعد الميليشيات الخاصة بالجماعة.

وأضاف محمود، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "في إحدى المرات، قال وزير إخواني لوزير آخر لا ينتمي للجماعة عن أسباب عدم أخونة الوزارة بأكملها، أنه لولا نقص الكفاءات لدى الإخوان لكانت الجماعة استغنت عن خدمات الوزراء غير المنتمين للإخوان، وكان ذلك الرد خير دليل على نقص الخبرات والكفاءات لديهم".

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