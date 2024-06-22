السبت 22 يونيو 2024
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هاني محمود لـ"الشاهد": قيادة الحكومة في عهد الإخوان كانت تدار من خيرت الشاطر والمرشد

جريدة الدستور

قال الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، إن ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "قبلت تولي الوزارة مع الإخوان على أمل أن يكون هناك تجديد في الحكم بعد 30 عاما من حكم مبارك".

وأضاف أن هناك مجموعة من قيادات حزب الحرية والعدالة طلبوا مني تعيين مساعد وزير من الجماعة فطردتهم من مكتبي في وزارة الاتصالات.

وتابع أن هذه الوزارة كانت بدون صلاحيات في وجود مكتب الإرشاد، وقد قالها الدكتور هشام قنديل في إحدى الاجتماعات إن هذه الوزارة وزارة تكنوقراط ليس لها علاقة بالسياسة، وعندما دخلت الوزارة اكتشفت أن قيادة الحكومة وقتئذ تتم من خلال خيرت الشاطر ومرشد الإخوان.

“برنامج الشاهد”

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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