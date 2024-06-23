السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كندة علوش تتحدث عن إصابة والدتها بالسرطان بعدها بشهر وتساقط شعرها

كندة علوش
كندة علوش

قالت الفنانة السورية كندة علوش، إن الصدمة الحقيقة لها بعد شهر من اكتشاف إصابتها بالسرطان، هو اكتشافها أن  والدتها مصابة بنفس المرض وفي الثدي الأيمن.


وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "حلقات خاصة"، والمذاع عبر  "يوتيوب"، أن حالة والدتها مختلفة عنها وكذلك نوع الورم، ولكنها كانت صدمة والدتها أكبر من صدمة إصابتها بالمرض، مشيرة إلى أنها كانت ترفض أن ترافقها والدتها بجلسات الكيماوي حتى لا تقلق عليها.

 

وتابعت، أن والدتها عندما أخبرتها أنها تشك بإصابتها بالمرض فثارت عليها بشكل غير مبرر، ولكنها في النهاية أخذتها للطبيبة لتكتشف إصابة والدتها بالمرض، مؤكدة أن والدتها خضعت لجراحة مباشرة وبعدها أخذت الكيماوي وهما الآن تأخذان الجلسات معًا.

 

تساقط شعرها بسبب الكيماوي


وأكدت أن 60% من شعرها سقط بسبب الكيماوي واضطرت لشراء باروكة ولكنها لم ترتديها، مشيرة إلى أن شعرها بدأ في العودة من جديد، ولكن والدتها سقط شعرها كاملا ما أصابها بالخوف لأنها شخصية قلقة.     

كندة علوش السرطان والدتها الثدي تساقط شعرها الكيماوى

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