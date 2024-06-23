طرح 9 شواطئ للإيجار بالإسكندرية فى مزايدات علنية

أعلنت محافظة الإسكندرية، السبت، عن إجراء مزايدات علنية عامة لتأجير 9 شواطئ بنطاق أحياء الجمرك والعجمي والمنتزة، وذلك من خلال الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة، وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأشار بيان صادر عن المحافظة، مساء اليوم، أن الشواطئ المطروحة خلال المزايدات هي: شاطئ رأس التين الغربي "نبيل الشاذلي"، شاطئ رأس التين الشرقي المميز، شاطئ الأنفوشي الشرقي المميز بنطاق حي الجمرك، شاطئ أبو يوسف 2 الغربي "خدمة"، شاطئ مارينا أبو يوسف "خدمة"، شاطئ شهرزاد المميز بنطاق حي العجمي، شاطئ ميرامار الشرقي المميز، شاطئ ميرامار الأوسط المميز شاطئ سيدي بشر المميز، بالإضافة إلى صالة اللياقة البدنية بستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

وأضاف البيان، أن مواعيد المزايدات تجري خلال أيام 23، 24،25، 26 يونيو الجاري، و1، 2، 3 يوليو القادم، وتتضمن قيمة التأمين المؤقت: 40 ألف جنيه لكل من شاطئ رأس التين الغربي، شاطئ الأنفوشي الشرقي، شاطئ مارينا أبو يوسف، و30 ألف جنيه لشاطئ أبو يوسف (2) الغربي، و50 ألف جميع لكل من شاطئ رأس التين الشرقي، وصالة اللياقة البدنية بستاد الإسكندرية، و200 ألف جنيه لكل من شاطئ شهرزاد، شاطئ ميرامار الشرقي المميز، شاطئ ميرامار الأوسط المميز، شاطئ سيدي بشر المميز، وتتراوح قيمة كراسات الشروط والمواصفات بين 299 و399 جنيهًا لكل شاطئ.

وأوضحت المحافظة خلال البيان، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، ويسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية، ويسدد التأمين النهائي بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات لكل مزايدة على حدة طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات.

كما يمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.