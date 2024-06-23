الدفاع المدنى الفلسطينى: نتعرض لحرب بغيضة من الاحتلال الإسرائيلى

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني بيانًا صحفيًا اليوم الأربعاء، تنبه فيه إلى الصعوبات الجسيمة التي تواجهها في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأكد البيان على أن المجتمع الفلسطيني يواجه حاليًا حربًا بغيضة من الإبادة، تستهدف بشكل خاص البنية التحتية الحيوية والإنسانية في المناطق المدنية.

وأوضح البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بشكل متعمد وفعال أجهزة التدخل الإنساني، ما أدى إلى تعطيل نحو 50% من أسطول المركبات بسبب نقص الوقود والقطع البديلة اللازمة للصيانة.

وأشار إلى أن هذا التدهور التكنولوجي يعرقل بشكل كبير القدرة على التدخل السريع والاستجابة للحوادث والكوارث في المناطق المتأثرة، ما يعرض حياة المدنيين للخطر بشكل لا يمكن تجاهله.

وفي ختام بيانها، طالبت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني الأمم المتحدة ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بالتدخل العاجل لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل المركبات الإنسانية والتخفيف من حصار الاحتلال الذي يعرقل عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وأكدت على أن استمرار هذه الحالة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والتدمير الجماعي في المناطق المتضررة.