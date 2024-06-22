هاني محمود لـ "الشاهد": ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ مصر

كشف الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، عن شهادته على ثورة 30 يوينو أيام الكرامة والمجد.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف: "قبلت تولي الوزارة مع الإخوان على أمل أن يكون هناك تجديد في الحكم بعد 30 عاما من حكم مبارك، وأن يكون مع المجموعة التي تولت الوزارة، ولكن اكتشفنا أن الحقيبة الوزارية عن طريق الإخوان وخيرت الشاطر والمرشد".

وتابع: "هذه الوزارة كانت بدون صلاحيات في وجود مكتب الإرشاد، وقد قالها الدكتور هشام قنديل في أحد الاجتماعات أن هذه الوزارة وزارة تكنوقراط ليس لها علاقة بالسياسة، وعندما دخلت الوزارة اكتشفت أن قيادة الحكومة وقتئذ تتم من خلال خيرت الشاطر ومرشد الإخوان".