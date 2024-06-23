محمد الرز يحذر: طبول الحرب تدق على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية

ألقى المحلل اللبناني محمد الرز، الضوء على التوترات الحدودية المتصاعدة بين لبنان وإسرائيل، محذرًا من احتمال نشوب صراع عسكري في المنطقة.

وأشار الرز، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن "طبول الحرب بدأت تدق بوضوح على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية"، مع تسجيل زيادة ملحوظة في استعدادات الجيوش على كلا الجانبين.

وفي سياق ذلك، أوضح الرز أن هذا التصعيد يأتي في ظل انتظار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نهاية العمليات العسكرية في رفح، مما من شأنه زيادة التوترات الإقليمية.

كما أوضح أن حاملة الطائرات الأمريكية "إيزنهاور" قد بدأت بالانتقال نحو شرق البحر المتوسط، ما يعكس تصاعد الأوضاع الأمنية في المنطقة ويزيد من حساسية الوضع الراهن.

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة، أكد الرز أن إدارة الرئيس جو بايدن تعبر عن قلقها الشديد إزاء تصاعد النزاع واحتمال نشوب حرب شاملة في المنطقة، مشيرًا إلى الضغوط الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار.

من ناحية أخرى، أكد ان حزب الله اللبناني على استعداده التام للرد القوي على أي عمل عدواني من قبل إسرائيل، مؤكدًا على حسن نية لبنان في الحفاظ على استقرار الحدود وعدم التصعيد إلى مستويات أخطر.

وفي ختام تصريحاته، أشار الرز إلى أهمية جهود المجتمع الدولي في التدخل العاجل للحد من التوترات والتأكيد على ضرورة الحفاظ على السلم الإقليمي، في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه المنطقة.