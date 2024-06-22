كندة علوش ترد على المتنمرين على صورتها مع عبدالباسط حمودة

ردت الفنانة كندة علوش، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب صورة نشرت لها برفقة مع الفنان عبدالباسط حمودة، مؤكدة أنها خلال هذه الفترة كانت تتلقى العلاج الكيميائي والذي يسبب في انتفاخ الجسد وتغير الملامح ولهذا كانت ترفض التقاط صور بهذه الفترة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "حلقات خاصة"، والمذاع عبر "يوتيوب"، أن بعض الأشخاص تناولوا الصورة للسخرية من زيادة وزنها، وكان هناك تنمر حقيقي وكلام قاسي، مشيرة إلى أن بعض الأصدقاء نصحوها بإعادة نشر الصورة والرد عليها ولكنها رفضت ذلك.

وتابعت، أنها رفضت أن تأخذها الانتقادات لمسار آخر خاصة أنها كانت ترفض شكلها، ومازالت في الوقت الحالي بمراحل العلاج وأنها تريد أن تنقص وزنها.

وأكدت أن هذا المرض علمها عدم الاستسهال في الحكم على الأخرين لأننا لم نمر بنفس تجاربهم لأن ناشر الصور لا يعرف ظروف صاحبها وما يمر به.