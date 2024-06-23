الخارجية البلجيكية: الخسائر بصفوف المدنيين فى غزة أمر غير مقبول

صرحت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، مساء اليوم السبت، أن الخسائر بصفوف المدنيين في قطاع غزة والعنف المستمر أمر غير مقبول.

وجاءت تصريحات لحبيب في منشور على حسابها، بمنصة إكس، بشأن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة ومقتل وإصابة العشرات.

ودعت لحبيب، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية بغزة، كما حثت جميع الأطراف على تمهيد الطريق للسلام.

وشددت وزيرة الخارجية البلجيكية على أن الخسائر بصفوف المدنيين في القطاع والعنف المستمر "أمر غير مقبول".

وأعادت لحبيب، عبر إكس، نشر مطالبة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بإجراء "تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة" المسؤولين عن قصف مكتب الصليب الأحمر في غزة.

الاتحاد الأوروبى يطالب بالتحقيق فى استهداف الاحتلال قوات الصليب الأحمر

وسبق، ودعا مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء اليوم السبت، لإجراء تحقيق في قصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وألحق أضرارًا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة.

قال بوريل في منشور له عبر منصة إكس، يدين الاتحاد الأوروبي القصف الذي ألحق أضرارًا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، وأسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى تحقيق مستقل وينبغي محاسبة المسئولين عنه.

وقال بوريل يجب أن يكون الصليب الأحمر في غزة قادرًا على القيام بجميع واجباته بأمان بموجب اتفاقيات جنيف بما في ذلك الحماية الإنسانية ومساعدة الضحايا.

وأمس الجمعة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوب القطاع ما أدى إلى استشهاد 22 مواطنًا وإصابة العشرات وإلحاق أضرار مادية بالمكتب.

وسبق، وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد استهداف المدنيين والبنى التحتية وفرق البلديات في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الهجمات الإسرائيلية متواصلة للشهر التاسع على التوالي بذات المستوى والأساليب التدميرية غير المتناسبة، وارتكاب المجازر والقتل الجماعي ضد المدنيين.