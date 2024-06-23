الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية البلجيكية: الخسائر بصفوف المدنيين فى غزة أمر غير مقبول

وزيرة الخارجية البلجيكية
وزيرة الخارجية البلجيكية

صرحت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، مساء اليوم السبت، أن الخسائر بصفوف المدنيين في قطاع غزة والعنف المستمر أمر غير مقبول.

وجاءت تصريحات لحبيب في منشور على حسابها، بمنصة إكس، بشأن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة ومقتل وإصابة العشرات.

txt

إسرائيل تعتزم بدء المرحلة الثالثة من حرب غزة خلال أيام

ودعت لحبيب، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية بغزة، كما حثت جميع الأطراف على تمهيد الطريق للسلام.

وشددت وزيرة الخارجية البلجيكية على أن الخسائر بصفوف المدنيين في القطاع والعنف المستمر "أمر غير مقبول".

txt

مشاهد من قلب الكارثة.. استهدافات غير مسبوقة بقنابل شديدة الانفجار فى غزة

وأعادت لحبيب، عبر إكس، نشر مطالبة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بإجراء "تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة" المسؤولين عن قصف مكتب الصليب الأحمر في غزة.

الاتحاد الأوروبى يطالب بالتحقيق فى استهداف الاحتلال قوات الصليب الأحمر

وسبق، ودعا مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء اليوم السبت، لإجراء تحقيق في قصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وألحق أضرارًا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة.

قال بوريل في منشور له عبر منصة إكس، يدين الاتحاد الأوروبي القصف الذي ألحق أضرارًا بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، وأسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى تحقيق مستقل وينبغي محاسبة المسئولين عنه.

وقال بوريل يجب أن يكون الصليب الأحمر في غزة قادرًا على القيام بجميع واجباته بأمان بموجب اتفاقيات جنيف بما في ذلك الحماية الإنسانية ومساعدة الضحايا.

وأمس الجمعة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوب القطاع ما أدى إلى استشهاد 22 مواطنًا وإصابة العشرات وإلحاق أضرار مادية بالمكتب.

وسبق، وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد استهداف المدنيين والبنى التحتية وفرق البلديات في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الهجمات الإسرائيلية متواصلة للشهر التاسع على التوالي بذات المستوى والأساليب التدميرية غير المتناسبة، وارتكاب المجازر والقتل الجماعي ضد المدنيين.

الخارجية البلجيكية جيش الاحتلال قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي الصليب الأحمر

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة تقوع بالضفة الغربية (فيديو)

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

عاجل| بعد الاجتماع مع رابطة الأندية.. الزمالك يتمسك بموقفه ويرفض خوض لقاء القمة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

خبراء: لا عودة لـ«السوق السوداء للعملة» مجددًا.. ومواردنا الدولارية تكفى احتياجاتنا الخارجية لـ3 أعوام مقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)