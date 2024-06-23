أستاذ عبرى: صداع داخل المجتمع الإسرائيلى بسبب عدم قدرة نتنياهو على تحقيق أهداف الحرب

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن هناك صداع حقيقي داخل المجتمع الإسرائيلي، موضحا أن الرؤى متضاربة خاصة بعد إفلاس جيش الاحتلال وعدم قدرته على تحقيق أهدافه في الحرب على غزة ما جعل المتحدث باسم جيش الاحتلال نفسه يقول بأن القضاء على حماس باعتبارها فكرة غير ممكنة.

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب"، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا ما يتعارض مع أهداف الحرب بعد 9 أشهر من سفك الدماء وقتل المدنيين، بعد مرور قرابة 260 يومًا، مضيفا أن في ظل هذا الافلاس البعض يقول أن صورة النصر إطلاق سراح المحتجزين والأسرى، والبعض الأخر يقول القبض على السنوار والمقاومة.

تابع: أن البعض يرى أن الهدف الرئيسي من هذه الحرب هو نقل السكان ونزوحهم من أماكنهم إلى أماكن أخرى وهو ما تفشله مصر، موضحا أن هناك تخبط حقيقي حذر منه جانتس في الغرف المغلقة باعتباره وزير الدفاع الإسرائلي سابقا واعتباره متحالف مع إزينكوت.