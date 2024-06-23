تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 9600 مواطن عبر العيادة المتنقلة بدمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية لأكثر من 9635 مواطن خلال التأمين الطبي بإجازة عيد الأضحي المبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور منال عوض محافظ دمياط، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وبالتعاون بين فرق القوافل العلاجية بقيادة الدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية بالمحافظة وفرق المبادرات الرئاسية بقيادة الدكتورة دينا ابو صير منسق المبادرات الرئاسية وفرق التثقيف والاتصال والاعلام الصحي بقيادة الدكتورة رشا رشوان مدير ادارة الاعلام والاتصال الصحي.

وصرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، بأنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال التامين الطبي لعيد الاضحي المبارك وكذلك عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك،

وتم تقديم خدمات التوعية لعدد ٧٥٠٧ مواطنين بالإضافة الى الكشف الطبى وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية لعدد ٢٠٧١ مواطنا والكشف وصرف العلاج ل ٥٧ مواطن وذلك من خلال فرق مديرية الصحة الموجودة بمدينة دمياط ومدينة راس البر ودمياط الجديدة.

كما صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال التامين الطبي لعيد الاضحي المبارك وكذلك عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

حيث تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية لعدد ٧٦٠ مواطن شملت تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المراة لـ ١٦٧ سيدة وتقديم خدمات مبادرة الكشف عن الامراض المزمنة لعدد ٣٢٨ والكشف عن الأورام لعدد ٢٦٥ مواطن.