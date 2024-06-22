قائمة بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل المقاولون ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 27 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر



خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي



خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر



خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

اقرأ أيضا.. بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدورى بعد الفوز على بلدية المحلة بهدفين