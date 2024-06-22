محلل سياسي يكشف تفاصيل مشهد الانتخابات العامة في بريطانيا 2024

أوضح الدكتور طالب العواد، المحلل السياسي، تفاصيل مشهد الانتخابات العامة في بريطانيا لعام 2024، والأقرب للفوز من الأحزاب المتنافسة، قائلًا: "إن نفس السيناريو الذي يجري الآن هو نفس السيناريو وهو سيناريو حزب العمال على الأرجح".

وأضاف العواد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار المذاع علر قناة extra news، أنه خلال الست أهر لسابقة، فإن هناك أزمة مركبة داخل حزب المحافظين ـ وهي وجود أربع رؤساء وزراء تغيروا لحل المسألة الاقتصادية، ولازالت المسألة الاقتصادية معقدة جدا قي بريطانيا، ولم تجد الحلول، لا سوناك ولا غيره قادر على حل هذه الأزمة، فالأزمة كبيرة جدا وتؤرق أي سياسي بريطاني نتيجة الأوضاع الاقتصادية وعدم ايجاد حلول لهذه المسألة.