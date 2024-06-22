السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مجزرة جيش الاحتلال في مخيم الشاطئ

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "مجزرة جديدة لجيش الاحتلال في مخيم الشاطئ"، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء.

شهد مخيم الشاطئ في قطاع غزة واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجمات الأخيرة على القطاع، المجزرة التي وقعت في مخيم الشاطئ أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الأبرياء بينهم نساء وأطفال جراء القصف العشوائي الذي استهدف مربعا سكنيا كاملا في المنطقة، الشهود أفادوا بأن الغارات الجوية كانت مكثفة ولا هوادة فيها، ما تسبب في دمر هائل بالمنطقة، وفزع كبير بين السكان المدنيين.

من جانبها أدانت السلطة الوطنية الفلسطينية هذه الهجمات الوحشية واعتبرتها جريمة حرب بحق الإنسانية، كما نددت منظمات حقوق الإنسان الدولية بهذا العمل العسكري، الذي يستهدف المدنيين بشكل مباشر، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال القاسية.

جيش الاحتلال من جانبه أعلن أن الهدف الرئيسي من هذه الغارات، كان اغتيال القيادي في حركة حماس رائد سعد، لكن باءت بالفشل، كما أكد أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة على إسرائيل، والتي تستهدف بشكل خاص العناصر الإرهابية والمسؤولين عن الهجمات على حد زعمها.

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