التعادل الإيجابي يحسم مباراة سموحة وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة سموحة وطلائع الجيش التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 11 عن طريق محمد دياب بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت يمين حارس مرمى سموحة.

وتحصل طلائع الجيش على ركلة جزاء في الدقيقة 13 بعد لمسة يد على مدافع طلائع الجيش علي حمدي، ليشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء للاعب الفريق العسكري لمنع هدف مؤكد من على خط المرمي.

ونقذ ركلة الجزاء النيجيري جونيور آجاي، لكن تصدي لها حارس طلائع الجيش عماد السيد، ليهدر فرصة التعادل للفريق السكندري.

واستطاع مصطفي البدري لاعب سموحة أن يسجل التعادل في الدقيقة 36 بعدما تابع كرة مرتدة من العارضة من تسديدة زميله عبد الرحمن عامر، وسددها برأسية داخل المرمي.

وفي بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48، نجح عبد اللطيف بن قسو في تسجيل الهدف الثاني والتقدم لـ سموحة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس وسكنت الشباك.

وأحرز طلائع الجيش هدفًا في الدقيقة 52 عن طريق موسى دياوارا لكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على اللاعب ذاته.

ونجح عمر السعيد مهاجم طلائع الجيش في إحراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 70 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أقصى الزاوية اليسرى داخل المرمى.

وارتفع رصيد سموحة عند 39 نقطة في المركز الخامس كما رفع طلائع الجيش رصيده عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

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