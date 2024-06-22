السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ بالأزهر: من ذهب للحج بتأشيرة الزيارة فهو "آثم"

الحج
الحج

قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الحج عبادة بدنية ومالية في وقت واحد، ومعنى هذا فإن الحج يتطلب مالًا ونفقات من تذكرة ذهاب وعودة، وإقامة ومصاريف للمعيشة وإقامة في الفنادق، وكل هذا يتطلب مالًا، ولهذا فالحج فرض على المستطيع فقط. 

 وتابع "لاشين"، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشـأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، أن الشخص الذي يملك تكاليف الحج، وجب عليه الحج، بعد الكثير من الأمور منها قضاء الدين.

 ولفت إلى أن  هناك بعض الأضرار حدثت بسبب الذهاب للحج بتأشيرة الزيارة منها: سقوط قتلى ومصابين في أفضل بقاع الأرض، ولهذا فمن قام بالحج بتأشيرة الزيارة فهم آثم، لأنه استخرج تأشيرة زيارة وذهب للحج بمخالفة  تنظيم الحج في الدولة المسؤولة عن تنظيم هذا الأمر.

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