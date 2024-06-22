السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تكشف عن أعلى درجة حرارة  في مصر هذا العام

جريدة الدستور

 قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن  هناك عنف قوي في الظواهر الجوية التي تؤثر على مصر والعالم، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للأرصاد كانت حريصة على تطوير نظام الإنذار المبكر لمعرفة الظواهر الجوية التي قد تحدث في مصر.

وتابع "شاهين"، خلال حواره مع الإعلامي نشـأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن مصر تتأثر ببعض الكتل الهوائية التي تؤثر على الدول المجاورة مثل ليبيا أو السودان، خاصة عند حدوث عنف في السحب الرعدية.

ولفت إلى أن نظام الإنذار المبكر المطور بصورة كبيرة  في مصر يرصد الظواهر الجوية، ويتنبأ بمسار الظواهر الجوية، مشيرًا إلى أن أعلى درجة حرارة في مصر تسجل في الربيع، وليس الصيف، وفي العام الماضي وصلت أعلى درجة حرارة سجلت في القاهرة  لـ45 درجة مأوية، وهذا العام وصلت لـ43%  بأقل درجتين عن العام الماضي، ورغم ذلك هناك شعور بارتفاع دررجة الحرارة، لأن درجات الحرارة لم تقل في القاهرة عن 37 مأوية.

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