"ثقافة أسوان" تنظم احتفالية "إيراتوستنيس" (صور)

نظم قسم ثقافة الطفل بفرع ثقافة أسوان، وضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، وبالتعاون مع مركز القبة السماوية بقطاع التواصل الثقافة بمكتبة الإسكندرية احتفالية "إيراتوستنيس".

واستهلت الاحتفالية بمحاضرة نفذت بقصر ثقافة العقاد بحضور مسؤل ثقافة الطفل بالفرع، شارك فيها المهندسة رؤى هلالى أخصائى وحدة الأنشطة، والمهندس حسن النفراوى إخصائى وحدة الأنشطة بمركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية، واستعرضا فيها تاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة، وأهم العلماء فى ذلك الوقت، ومنهم العالم "إيراتوسنتيس " ومنهجه العلمى الذى اتبعه لقياس محيط الكرة الأرضية بين مدينة الإسكندرية ومدينة أسوان.

العالم "إيراتوسنتيس" ولد فى ليبيا ودرس فى أثينا ثم انتقل للعيش بمدينة الإسكندرية، وهو ثالث أمين لمكتبة الإسكندرية، قام برسم خريطة لنهر النيل، كما قام بقياس زاوية ميل الشمس، والمسافات بين الأرض والقمر، وبين الأرض والشمس.

من أبرز إنجازاته قياس محيط الأرض بدقة مستعينًا بقياسات دوائر العرض بين محافظتى الإسكندرية وأسوان، حيث قام بقياس طول ظل إحدى المسلات بالإسكندرية ظهر يوم الانقلاب الصيفى، والذي يوافق ٢١ يونيه كل عام، وتوصل إلى أن الأرض ليست مسطحة وأنها كروية، وأن أشعة الشمس متوازنة، ولإمتداد خط الطول تكون الزاوية الناتجة عن تقابل الخطين بالبئر فى جزيرة أسوان وظل المسلة بالإسكندرية، وأثناء المحاضرة تم الاستعانة بطفلتين من الحضور لإجراء تجربة عملية باستخدام خريطة مصر وكشاف لتوضيح عملية تعتمد الشمس وكروية الأرض، وتم توزيع كتيبات تشرح جوانب الاحتفالية، كما إرتدى الأطفال بنز شعار الاحتفالية.

وقالت منال عبد العزيز، مسؤل ثقافة الطفل بثقافة أسوان، إن الاحتفالية بمشاركة ٢٠٠ طفل وطفلة توجهوا إلى جزيرة "ألفنتين" لإجراء تجربة عند البئر بالجزيرة في أسوان، وبإستخدام الميزان المائى والمنقلة والمسطرة والأستيكة والقلم وورقة كراسة أجرى فريق مكتبة الإسكندرية مع الأطفال بجوار البئر بالجزيرة تجربة العالم "إيراتوسنتيس" لقياس محيط الأرض أثناء تعامد الشمس ظهرًا التوقيت الذي يوافق ظاهرة الانقلاب الصيفي في إطار الاحتفالية "إيراتوستينس".

وقد فرح الأطفال بالجولة على نهر النيل، وبوجودهم على جزيرة أسوان وألفنتين التي تحمل عبق الحضارة المصرية، وبالجولة داخل جنبات المتحف الملحق لمتحف آثار أسوان وسط جو ممزوج بمتعة المعرفة العلمية، والتاريخية، والترفيهة.

فعاليات ثقافة طفل فرع ثقافة أسوان

فعاليات ثقافة طفل فرع ثقافة أسوان

فعاليات ثقافة طفل فرع ثقافة أسوان

فعاليات ثقافة طفل فرع ثقافة أسوان

فعاليات ثقافة طفل فرع ثقافة أسوان