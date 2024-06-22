السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

لقي شخص في العقد السادس من العمر مصرعه، بينما أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادثي تصادم بالطريق الزراعي والصحراوي، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي، والمصابين إلى مستشفيات دمنهور التعليمي ووادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، عند الكيلو 107 بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، إتجاه القاهرة، مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة ثلاثة أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- حنان على أحمد، 53 عاما، جرح الحاجب الأيسر، أحمد كمال أحمد، 22 عاما، جرح متهتك لفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، مي مصطفي عز العرب، 27 عاما، كدمة بالجبهة وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون محافظة الإسكندرية.

بينما أسفر الحادث عن مصرع رضا فكري حليم شنودة، 57 عاما، مقيم الدلنجات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة حيال المصابين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بذات المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم 

ووقع الحادث عند مدخل القناوية بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بنطاق مركز أبو حمص، مما أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- شريفة أحمد الجندي، 20 عاما، كسر مضاعف بالفخد الأيمن، إسلام فتحي الشرنوبي، 22 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالجسم، محمد علاء حمامه، 20 عاما، اشتباه كسر بالقدم الأيمن، وجميعهم مقيمون مركز دمنهور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة.

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