"تموين الإسكندرية" يشن حملات على المخابز ومحطات الوقود

قام المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة التموين بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومحطات تموين السيارات، وشن حملة على المخابز البلدية ومحطات تموين السيارات.

أسفرت الحملة عن تحرير ٨ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مدعمة وتحرير محضر تصرف لكمية ١١٠٠٠ لتر سولار وعطل جهاز المراقبة الإلكترونيه لمحطة خدمة وتموين سيارات، وتحرير محضر عدم انتظام قيد بسجل ٢١ بترول لمحطة خدمة وتموين سيارات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

الرقابه على المخابز البلدية

كما أصدر وكيل الوزارة، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، فقد قامت إدارة تموين العجمى بحملة على المخابز البلدية والأسواق والتى أسفرت عن تحرير محضر لأحد المخابز البلدية المدعمة لتصرفه فى ١٠٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى ٥١٥٠ كجم (أكثر من ٥ طن دقيق)، وتحرير ٣ محاضر انتاج خبز ناقص وزن، وتحرير محضر بيع خبز مدعم بسعر أزيد لأحد المخابز وتحرير محضر عدم وجود سجل تفتيش بأحد المخابز وتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.