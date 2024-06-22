السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على موعد رأس السنة الهجرية 2024

ارشيفية
ارشيفية

موعد رأس السنة الهجرية.. وهل هو يوم إجازة رسمية، يعتبر من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها باستخدام مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

 

موعد رأس السنة الهجرية ٢٠٢٤م

أعلن المركز القومى للبحوث الفلكية والحيوفيزيقية، أن يوم الاثنين الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٤ هو موعد الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة 1446.

 

نصائح لتحسين النوم وضبط مواعيد الاستيقاظ بعد العودة من إجازة عيد الأضحى

 

تعرف على الإجازات المتبقية فى ٢٠٢٤


- ثورة 30 يونيو 

الأحد 24 ذو الحجة
30 يونيو 2024

- الإثنين 8 يوليو

بمناسبة رأس السنة الهجرية

- الثلاثاء 23 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952

- الإثنين 16 سبتمبر

المولد النبوي الشريف

- الأحد 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

 

رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية ١٤٤٦

 

بأصدق الكلمات وأرق التهاني وأجمل التبريكات أرسل لك هذه العبارات بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

بكل الودّ والحبّ والدّعاء، بارك الله لك في أيامك ورزق أيّاماً أفضل وأوقاتاً أجمل.

مباركٌ للجميع قدوم العام الهجري الجديد، وأقول لكم في هذه السنة الهجرية الجديدة.

أدام الله تعالى عليكم النّعم، ورزقكم من فضله، وحقّق لكم ما تريدون، وجعل جميع أحلامكم حقيقةً وواقع.

أتمنى لكم جميعاً سنة هجرية جديدة مزدهرة ومباركة، وأتمنى لكم عامًا ناجحًا ومثمراً.

عام هجري سعيد. كل عام وأنتم بخير أصدقائي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وأعادها الله عليكم بما يسر قلوبكم ويجبر خواطركم ويسعدكم.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رأس العام الهجري الجديد، وأعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات يا أغلى الناس على القلب.

أبارك لكم أحبتي جميعًا بحلول رأس السنة الهجرية جعله الله عامًا تزول به الهموم وتنفرج به الكرب.

زادكم الله أملًا مع حلول السنة الهجرية الجديدة وكل عام وأنتم بخير يا أغلى الناس على القلب.

تهنئة المعلم بالسنة الهجرية أنت معلمي، وعلمي، وعالمي، كل عام وانت المعلم والمربي، سنة جديدة سعيدة عليك وعلى أحبتك.

 

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