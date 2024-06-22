السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب تنعى الحجاج المتوفين

الحجاج
الحجاج

نعت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، الحجاج الذين وافتهم المنية أثناء تأدية مناسك الحج، وأعربت عن خالص التعازي لأسر الحجيج الذين تحتسبهم عند الله شهداء. 

وطالبت اللجنة - في بيان اليوم السبت - الجهات المعنية المسؤولة عن تنظيم رحلات الحج، بالتحقيق في أسباب الوفيات بين الحجاج المصريين، وتحديد المسؤولين عن ذلك؛ لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

كما طالبت كافة الجهات المعنية بتقديم أوجه الرعاية اللازمة للمصابين بالمستشفيات، وإجراء حصر دقيق لأعداد الحجاج المتوفين والمفقودين والتنسيق مع ذويهم في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنها بصدد عقد اجتماعات موسعة لمناقشة الجهات المعنية عن حج هذا العام لاستيضاح الأسباب الحقيقية وراء وقوع هذه الوفيات.

لجنة الشؤون الدينية الحجاج الدكتور على جمعة مناسك الحج رحلات الحج سباب الوفيات

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