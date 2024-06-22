السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كندة علوش تكشف تفاصيل تلقيها للكيماوي وسبب رغبتها عدم معرفة أحد بمرضها

جريدة الدستور

قالت الفنانة السورية كندة علوش، إنها بعد اكتشافها إصابتها بسرطان الثدي تلقت أول جلسة كيماوي بعد أقل من أسبوع.


وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "حلقات خاصة"، والمذاع عبر "يوتيوب"، أن جلسات الكيماوي كانت تتلقاها بشكل أسبوعي وكانت الجلسات تمر معها بشكل طبيعي.


وتابعت، أن الفنان عمرو يوسف كان يرافقها في أولى جلسات الكيماوي، وكانت حريصة أن  تكون رحلتها في المرض مغلقة ولا يرافقها سوى زوجها، مشيرة إلى أن صديقة لها مرت بنفس التجربة نصحتها أن يكون معها أصدقاء ليخففوا عليها الراحلة.


سبب رغبتها في عدم مرافقة أحد لها في فترة مرضها

وأكدت أنها أرادت أن تمر بالتجربة وحدها حتى أنها طلبت من زوجها عدم مرافقتها ولكنه كان يصر على ذلك وكان يقرأ اسكريبت وكانت هي تقرأ قرآن.


وأشارت إلى أنها لم ترغب في معرفة أحد بمرضها حتى لا يتعامل معها أحد كمريضة وأنها اختارت أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، كما أن عمر أطفالها لا يعطي رفاهية الدلع أو المرض وأنها يجب أن تشاركهم ألعابهم، حتى خلال فترة المصيف كانت تتلقى الكيماوي وتعود إليهم بالمصيف لتهتم بهم.


وأكملت أن هذه التفاصيل ساعدتها أن تمر بالرحلة بروح معنوية قوية وببساطة وسلاسة.

كندة علوش سرطان الثدي عمرو يوسف مرضها جلسات الكيماوي

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