إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء فى الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها الفورية وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

فتمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٥ حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٤ قيراط و ١٦ سهما وحالة بناء مخالف على مساحة ١٠٠ م 2.

وشدد المحافظ، على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.