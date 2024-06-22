لوكاكو يقود هجوم بلجيكا أمام رومانيا في يورو 2024

أعلن دومينيكو تيديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا، التشكيل الذي يخوض مباراة رومانيا اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

ويسعى منتخب بلجيكا لتحقيق الفوز خاصةً بعد خسارته الجولة الأولى أمام سلوفاكيا بهدف دون رد.

أما منتخب رومانيا فلديه 3 نقاط عقب الفوز على أوكرانيا في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كاستيلس

خط الدفاع: آرثر ثيت - فيرتونخين - فوت فايس - كاستانيي

خط الوسط: أونانا - تيليمانس - جيريمي دوكو - كيفن دي بروين - لوكيباكيو

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

وضمت دكة البدلاء كلًا من:

ديباست، تروسارد، كاراسكو، كامنسكي، سيلس، فرانكس، دي كيتيلير، مانجالا، باكايوكو، أوبيندا، فيرميرين، دي كويبر.

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