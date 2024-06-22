السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الوزراء: سحب رخص 16 شركة سياحية تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرارات خلية الأزمة الخاصة بمتابعة وفاة الحجاج المصريين، قائلًا: "في بداية الاجتماع اليوم أعرب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدولي عن خالص تعازيه لأسر الضحايا  وأكد على الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم في هذا الظرف الصعب". 

 

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال عبر قناة "المحور"، أن  الاجتماع جاء بهدف متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم  والمساندة لأسر المتوفيين، بعد استعراض كافة الجهود التي تمت من قبل الجهات المعنية، تم اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات، من أهمها أنه وفقا  للتقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، تم رصد 16 شركة سياحية قامت بالتحايل وتسهيل السفر للحجاج بصورة غير نظامية مع عدم تقديم أي خدمات للحجاج، وقد كلف رئيس مجلس الوزراء بسحب رخص 16 شركة وإحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة وتغريم الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في إعاقتهم. 

 

المستشار محمد الحمصاني خلية الازمة وفاة الحجاج

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