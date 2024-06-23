أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٤ خلال ٥ أيام، ليبدأ الصرف يوم الخميس ١٨ يوليو.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير التفاصيل الكاملة والمعلومات عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو المقبل

أعلنت وزارة المالية، أنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو 2024، وتبدأ يوم ١٨ يوليو، وتستمر لمدة خمسة أيام 18 و21 و22 و23 و24 من الشهر نفسه، في حين تصرف المتأخرات أيام ٨، ١٠، ١١ يوليو.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم الأحد ٢٢ من الشهر نفسه وتستمر لمدة خمس أيام 22 و23 و24 و25 و26 أغسطس، ويتم صرف المتأخرات أيام ٨، ١١، ١٢ أغسطس.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

كما حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم الخميس ٢٢ من الشهر نفسه، وتستمر خلال 5 أيام 22 و25 و26 و27 و28 سبتمبر والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ سبتمبر المقبل.

تقسيم الوزارات لمنع التكدس والتزاحم

وتقوم وزارة المالية بتوزيع وتقسيم 33 جهة حكومية ووزارة على خمسة أيام لصرف مرتبات شهر يوليو لمنع التزاحم والتكدس على ماكينات الصراف الآلي.

وقالت المالية، إنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهابت بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

موعد تطبيق العلاوة الدورية والزيادة

وتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًٍا وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، لأن لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر وذلك بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ستنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.

وكان رئيس الجمهورية في مصر، قد أقر هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي ستهدف لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.