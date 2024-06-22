غدا.. "وهابيات" على معهد الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي

تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم سلسلة وهابيات حيث يقام الحفل للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة والنصف مساء الأحد ٢٣ يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية، انطلاقا من اهتمام الثقافة المصرية بإحياء التراث والاحتفاء برموز الطرب.

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها "قولى حاجه - لا مش انا اللى ابكى- قلبى بيقولى كلام- هان الود - انت الحب - بعمرى كله حبيتك - فين طريقك فين - ياخلى القلب- اهواك".. أداء سعيد عثمان- ابراهيم رمضان - هند النحاس-سارةزكى- سامح منير.

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى ورواده من الرموز.