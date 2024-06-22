عضو اللجنة الفنية للحج: لا علاقة لنا بشركات السياحة المتاجرة بـ"الباركود"

قال إيهاب المهدي عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة وعضو لجنة تيسير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة التى تاجرت فى الباركود لتأشيرات الزيارة والتى تسببت فى هذا كارثة موت عدد كبير من الحجاج المصريين ليست منا، متابعا أن هناك نحو 5325 مقرا وفرعا لشركات سياحية، موضحا أنه تم سحب ترخيص لـ16 شركة سياحة تبين أنهم قاموا بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، وإحالة مسؤليها إلى النيابة العامة، لافتا إلى أن هذه نسبة لا تذكر بين شركات السياحة الملتزمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة السياحة والآثار اشترطت على شركات السياحة بأنه فى حالة إصدار باركود لتأشيرة زيارة يقوم بكتابة إقرار أنهم ليسوا مسافرين إلى المملكة العربية السعودية بغرض الحج، موضحا أن من اشترك فى حدوث هذه الكارثة لا نقبله سواء كأشخاص وجزء من هذا المجتمع أو كأصحاب شركات سياحة.

وأشار إلى أن الباركود ليس موضع للتجارة، ولكن يتم وضعه ضمن البرنامج السياحى المنظم للحاج، والذى يصل ثمنة إلى 2050 جنيها ويتم إدخالهم إلى موازنة الدولة حيث إن برنامج الحج السياحى ليس به قيمة مضافة فيتم دفع هذا المبلغ للدولة، موضحا أنه منذ بداية شهر شوال وقد بدأت السلطات السعودية تبحث عن المقيمين غير النظاميين الذين تخلفوا فى موسم العمرة والبقاء داخل مكة المكرمة انتظارا للحج، ورأينا مشاهد وفيديوهات لاقتحام السلطات السعودية وكسر الغرف بحثا عن المخالفين، وتم ترحيلهم لجدة وهناك البعض منهم عاد مرة أخرى على مكة المكرمة.