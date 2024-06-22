بعد انتهاء امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2024، يستعد الطلبة والطالبات لأداء امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2024، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

وتضم اللغة الأجنبية الثانية امتحان كل من اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة الإيطالية، وكذلك الإسبانية.

توزيع درجات امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2024

يحتوى امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2024، على 31 سؤالا منقسمين إلى:

29 سؤال اختيار من متعدد، يقدر درجات الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد بــ 34 درجة.

سؤالين مقالي فقط، تقدر درجات السؤالين المقاليين بــ 6 درجات فقط.

المجموع الكلى لامتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 40 درجة.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024

يتم توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 في جميع المواد كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة، موزعة كالتالي:

22 درجة للنّحو.

17 درجة لقطعتي القراءة.

12 درجة للنص الشعري.

12 درجة للنص النثري.

8 درجات للتعبير.

5 درجات للأدب.

4 درجات لأسئلة القصة.

اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

المواد العلمية (مثل الفيزياء والكيمياء واحياء وجولوجيا): 60 درجة.

المواد الاديبة

الفلسفة والمنطق: 60 درجة، موزعة كالتالي:

سؤالين مقاليين.

44 سؤال اختيار من متعدد.

علم النفس والاجتماع: 60 درجة، موزعة كالتالي:

سؤالين مقاليين.

44 سؤال اختيار من متعدد.

التاريخ: 60 درجة، موزعة كالتالي:

سؤالين مقاليين.

44 سؤال اختيار من متعدد.

الجغرافيا: 60 درجة، موزعة كالتالي:

سؤالين مقاليين.

44 سؤال اختيار من متعدد.

مواد شعبة علمي رياضة

الرياضة البحتة «مادة الجبر والهندسة والتفاضل والتكامل» بمجموع 60 درجة

الجبر: 15 درجة.

الهندسة الفراغية: 15 درجة.

التفاضل: 15 درجة.

التكامل: 15 درجة.

والرياضة التطبيقية «مادتي الاستاتيكا والديناميكا» بمجموع 60 درجة

الرياضيات التطبيقية: تشمل الاستاتيكا والديناميكا، وتُخصص لها 60 درجة موزعة كالتالي:

الاستاتيكا: 30 درجة.

الديناميكا: 30 درجة.