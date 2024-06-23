هل تندلع حرب جديدة فى المنطقة بين إسرائيل وحزب الله؟.. سياسى لبنانى يجيب

تستمر أعمال التصعيد والمواجهة بين إسرائيل وحزب الله على الجبهة الشمالية، وسط مخاوف من احتمالية نشوب حرب جديدة في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال عبدالله نعمة الكاتب والباحث السياسي اللبناني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي منهك في حرب غزة، ورغم القصف والتصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله، لا أعتقد أن هناك حرب لأن لا مصلحة لأحد بالحرب لأنها ستكون مدمرة، على الجميع، والدبلوماسية تعمل وقادرة لتجنبها وأمريكا لا تريد الحرب على لبنان من قبل إسرائيل.

وأضاف "نعمة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحرب مندلعة بين لبنان وإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، ولكن كان هناك ضوابط في هذه الحرب ولأن سقطت كل الضوابط بين حزب الله وإسرائيل وهذا ما جعل الحرب مفتوحة على كل الاحتمالات.

نعمة: حسن نصرالله رفع وتيرة التصعيد وجهوزية الحزب للحرب

وأشار "نعمة" إلى أن حسن نصرالله في خطابه الأخير كان قد رفع وتيرة التصعيد وأعلن جهوزية الحزب للحرب بحال إسرائيل قررت الدخول على لبنان، كما أنه طلب توضيح من قبرص وهدد مطاراتها وأمنها حال أنها فتحت مجالها الجوي ومطاراتها العسكرية لإسرائيل لشن هجومًا على لبنان، وهكذا ستصبح قبرص تحت ضربات المقاومة في لبنان هذا، وقامت قبرص بالرد وأعلنت أنها خارج أي صراع بين لبنان وإسرائيل.

وتابع "نعمة": "لا أعتقد أن هناك حرب لأن حزب الله قرر الدخول إلى الأراضي المحتلة بخطوة استباقية إذا فكرت إسرائيل بالدخول إلى الأراضي اللبنانية، وقد قيل للمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين بهذا الكلام وأبلغ بدوره الرسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو".

واختتم "نعمة" تصريحاته قائلًا: "نحن في لبنان لسنا خائفون من أي اعتداء علينا من قبل إسرائيل، والعكس صحيح فهم قلقون منا حمى الله لبنان وشعب لبنان".