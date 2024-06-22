السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كندة علوش تكشف عن أول رد فعل لعمرو يوسف بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان

جريدة الدستور

كشفت الفنانة السورية كندة علوش، عن أول رد فعل لها بعد اكتشاف إصابتها بأكثر من ورم خبيث بالثدي، مؤكدة أنها لم تنهار ولم تبكي، ولكن زوجها الفنان عمرو يوسف، كان قلقًا.


وقالت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "حلقات خاصة"، والمذاع عبر "يوتيوب"، أن لديها تاريخ عائلي للمرض فتوفيت به جدتها وخالها وخالتها ولكنها لم تضع الأمر في تفكيرها، مشيرة إلى أن أحد الأطباء متخصص بالأورام وسبق وعالج والد الفنان عمرو يوسف.


وأضافت أن الطبيب اكتشف أن المرض لديها ليس كتلة ولكنه عقدة متشعبة وفي هذه الحالة لا يمكن الخضوع لجراحة ولكن يجب الخضوع لجلسات الكيماوي للحد من حجم الكتلة وبعدما تصغر يتم إزالتها بالجراحة وتخضع للعلاج الإشعاعي والهرموني وفقًا للحالة الصحية.

خطتها وزوجها في العلاج


وتابعت، أنها اتفقت مع زوجها الفنان عمرو يوسف، على حل الأمر وأن تثق في الطبيب الذي يتولى علاجها، مؤكدة أن الله ساعدها بشكل كبير وأنزل عليها سكينة ورضا بالأمر.


وأشارت إلى أنها اليوم مضى على اكتشافها للمرض عام وشهر وما زالت تتلقى العلاج والطبيب كان قد أخبرها أنها ستتلقى 6 أشهر من العلاج الكيماوي وبعده العملية وإن لم ينتهي الأمر ستكمل كيماوي وبعدها العلاج الإشعاعي.    

كندة علوش السرطان عمرو يوسف العلاج للعلاج الإشعاعي الجراحة

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